Πορτογαλία: Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο Μπόμπι – Ήταν ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο

Ο Μπόμπι, ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου, πέθανε σε ηλικία 31 ετών στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν σήμερα τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Μπόμπι, ένα καθαρόαιμο μαστίφ του Αλεντέζου, πέρασε όλη του τη ζωή σε ένα χωριό της κεντρικής Πορτογαλίας. Ο «Μαθουσάλας των σκύλων» έφτασε σε ηλικία 31 ετών και 165 ημερών, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε από το 1939 ένας αυστραλέζικος ποιμενικός, που πέθανε σε ηλικία 29 ετών και 5 μηνών.

Some sad news to bring you this Monday morning 😢

Bobi recently celebrated his 31st birthday and was the oldest dog ever officially verified by Guinness World Records.

— Guinness World Records (@GWR) October 23, 2023