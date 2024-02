«Πολιορκία» αγροτών στις Βρυξέλλες: Φωτιές, πετροπόλεμος και αυγά μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Φωτιές, κόρνες αλλά και ένταση στις Βρυξέλλες από τους αγρότες που έφτασαν με τα τρακτέρ τους στις Βρυξέλλες εκεί όπου συνεδριάζουν οι ηγέτες της Ε.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, άρχισαν να κορνάρουν και άναψαν φωτιές σε σωρούς από παλέτες.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Αν και είχαν δεσμευτεί ότι η διαμαρτυρία τους θα είναι ειρηνική επικρατεί ένταση στο σημείο καθώς εκτός από τις φωτιές που άναψαν, οι αγρότες πετούν πέτρες και φωνάζουν συνθήματα. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγρότες που πετούν αυγά στο κεντρικό κτίριο της Βουλής.

Στους γύρω δρόμους υπάρχει μαζική αστυνομική παρουσία, η οποία δεν έχει χρειαστεί να επέμβει καθώς οι αγρότες έχουν καταφέρει να φθάσουν σε μια απόσταση 600 μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι όμως και στους γύρω δρόμους του κτιρίου όπου καταφθάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Μπορεί η σύνοδος κορυφής της ΕΕ να ήταν προγραμματισμένο να επικεντρωθεί στην παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, οι αγρότες κατάφεραν να “στριμώξουν” το δράμα τους και στην άτυπη ατζέντα των 27 ηγετών αν και θεωρείται απίθανο να υπάρξουν συγκεκριμένες, άμεσες παραχωρήσεις.

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές είναι νέοι και οικογενειάρχες αγρότες που αισθάνονται όλο και περισσότερο πιεσμένοι από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, τον πληθωρισμό και την κλιματική αλλαγή που καταστρέφει τις καλλιέργειες.

Οι αγρότες καταγγέλλουν μεταξύ άλλων «την ασυνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών», τη συσσώρευση περίπλοκων περιβαλλοντικών κανόνων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τα χαμηλά εισοδήματά τους. Στην μεγάλης κλίμακας διαδήλωση των Βρυξελλών έχουν δηλώσει συμμετοχή αγροτικά σωματεία από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των Βέλγων αγροτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες να παραταθούν κατά ένα χρόνο οι εξαιρέσεις σε δασμούς που αφορούν σε αγροτικά ουκρανικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, θέτοντας ταυτόχρονα ένα είδους φρένο σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλόγιστη εισαγωγή σε πουλερικά, αυγά και ζάχαρη. Ωστόσο, αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν χαροποίησε ιδιαίτερα μια μερίδα κρατών – μελών, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

