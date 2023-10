Πόλεμος στο Ισραήλ: «Θα είμαστε θανατηφόροι και ακριβείς» – Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει η εντολή για εισβολή στη Γάζα πλησιάζει

«Να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής» για την χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επιχείρηση θα είναι «κάτι που δεν θα έχουμε ξαναδεί!».

Ο Γκάλαντ, μίλησε σήμερα ενώπιον στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δημοσιογράφων. Είπε στους στρατιωτικούς ότι πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί «πλησιάζει η ώρα της εντολής» να μπουν τα στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσει η επιχείρηση κατά της Χαμάς. Κάλεσε τους στρατιώτες να είναι έτοιμοι για την εισβολή στη Γάζα που θα γίνει «με ακρίβεια και θα είναι θανατηφόρα».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας είπε σε πεζικάριους που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας ότι σύντομα θα δουν τον παλαιστινιακό θύλακα «εκ των έσω», ανέφερε το γραφείο του, υπονοώντας ότι επίκειται μια χερσαία επέμβαση. «Τώρα βλέπετε τη Γάζα από απόσταση, σύντομα θα τη δείτε από μέσα. Η εντολή θα δοθεί» είπε ο υπουργός, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.



«Είμαι υπεύθυνος για το αμυντικό σύστημα στη χώρα. Ήμουν υπεύθυνος γι’ αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος να οδηγήσω τους μαχητές μας στη νίκη», είπε ο Γκάλαντ στους δημοσιογράφους, στη συνέχεια, και αφού είχε μιλήσει με τους στρατιωτικούς. Η συγκεκριμένη του δήλωση ερμηνεύεται και ως εν μέρει ανάληψη της ευθύνης για την αποτυχία του Ισραήλ να αποτρέψει την εισβολή της Χαμάς και να αποκρούσει εγκαίρως τους ενόπλους της.

Ο Γκάλαντ επισκέφτηκε τους στρατιώτες σε σημείο συγκέντρωσης των ισραηλινών δυνάμεων κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. «Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τους είπε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή ο Γκάλαντ είχε επίσης επισκεφτεί στρατιώτες στην βάση Υιφτάς, στο Ζικίμ, κοντά στην Λωρίδα της Γάζας. «Αυτός ο πόλεμος είναι ανάμεσα στα παιδιά του φωτός και στα παιδιά του σκότους», είχε πει ο Γκάλαντ και συμπλήρωσε: «Και θα είναι θανατηφόρος πόλεμος».

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant told IDF Soldiers today along the Southern Front, “Stay Ready. The Order will soon be Issued.”

Israel is vowing to wipe out Hamas in a relentless onslaught on the Gaza Strip but has no obvious endgame in sight, with no clear plan for how to govern the ravaged Palestinian enclave even if it triumphs on the battlefield https://t.co/fAU2yT6qhm 1/7 pic.twitter.com/5nJuHaFEY0

— Reuters (@Reuters) October 19, 2023