Πόλεμος στo Ισραήλ: Σειρήνες και στο βόρειο τμήμα – Αναφορές για εισβολή στον εναέριο χώρο από τον Λίβανο

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε αναφορές για πιθανή εισβολή από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους κατοίκους στα βόρεια της χώρας να μπουν στα καταφύγια και να μείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τζέιμς Κλέβερλι επισκεπτόταν την πόλη Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ όταν ήχησαν οι σειρήνες για επικείμενη επίθεση από την Χαμάς με πυραύλους. Σε βίντεο φαίνεται ο υπουργός Εξωτερικών να τρέχει να μπει σε καταφύγιο.

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.

This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 11, 2023