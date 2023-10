Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς λέει ότι απελευθέρωσε μια Αμερικανίδα και την κόρη της «για ανθρωπιστικούς λόγους» – Επίθεση σε Μπάιντεν

Μια Αμερικανίδα και η κόρη της, που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, Αμπού Ουμπάιντα.

Σύμφωνα με το Skynews, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, Αμπού Ουμπάιντα, ανέφερε ότι ήταν ως απάντηση στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Κατάρ, αλλά και για «να αποδείξει στον αμερικανικό λαό και στον κόσμο ότι οι ισχυρισμοί του Μπάιντεν και της φασιστικής κυβέρνησής του είναι ψευδείς και αβάσιμοι».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, έγραψε ότι οι τρομοκράτες, όπως και δικτάτορες, πρέπει να πληρώσουν, αλλιώς θα συνεχίζουν να προκαλούν «χάος, θάνατο και καταστροφή».

Σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, οι απειλές της τρομοκρατίας προς όλον τον κόσμο αυξάνονται.

«Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα για τον τρόμο τους ή όταν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα για την επιθετικότητά τους, προκαλούν περισσότερο χάος, θάνατο και καταστροφή.

Και το κόστος και οι απειλές για την Αμερική και τον κόσμο συνεχίζουν να αυξάνονται.

Δεν πρέπει να φύγουμε μακριά».

History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction.

And the costs and threats to America and to the world keep rising.

We must not walk away.

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023