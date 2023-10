Γαλλία: Σύλληψη 15χρονου με μαχαίρι έξω από την συναγωγή στο Στρασβούργο

Ένας 15χρονος συνελήφθη με μαχαίρ κοντά στη συναγωγή του Στρασβούργου, δήλωσαν αστυνομικές πηγές την Παρασκευή. Ο νεαρός Γάλλος με καταγωγή από την Τσετσενία συνελήφθη όταν τον είδε ένας αξιωματικός της CRS να τρίβει το μαχαίρι του στις μεταλλικές μπάρες που περιβάλλουν τη Μεγάλη Συναγωγή της Ειρήνης.

Ο 15χρονος είπε στην αστυνομία ότι δεν γνώριζε ότι βρίσκεται κοντά σε συναγωγή.

The French police have arrested a teenager armed with a knife in front of the synagogue in Strasbourg.

