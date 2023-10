Πόλεμος στο Ισραήλ: Αυξάνεται ο αριθμός νεκρών και τραυματιών – Με κλιμάκωση προειδοποιεί η Χαμάς

Σε πόλεμο έχει αναβαθμιστεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από το πρωί του Σαββάτου, παρακολουθούμε εικόνες φρίκης στο Ισραήλ έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες, αλλά και τα αντίποινα των Ισραηλιτών.

Τουλάχιστον 100 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12. Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Το ισραηλινό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι περίπου 50 ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα. Την ίδια ώρα στη Γάζα αξιωματούχοι Υγείας ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Την ίδια ώρα η Χαμάς προειδοποιεί με νέα χτυπήματα κατά του Ισραήλ, τονίζοντας πως ξεκινά μια μάχη που θα «επεκταθεί, θα κλιμακωθεί και θα βαθύνει». Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Saleh Al-Arouri, λέει ότι η Χαμάς έχει αρκετούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους για να αναγκάσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Χαμάς είπε στο Al Jazeera: «Καταφέραμε να σκοτώσουμε και να συλλάβουμε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι μάχες είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όσο περισσότερο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των κρατουμένων».

Από το πρωί η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας. Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα. Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

Η επίθεση σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Νετανιάχου: Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ.

«Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται. Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε».

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ απηύθυνε αντίστοιχο μήνυμα. Το Ισραήλ επιστράτευσε τους εφέδρους και ο Γκάλαντ δήλωσε ότι το «Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

This is Gaza right now. You won’t see Israel parading bodies around the streets because they vaporise them instead. Israel have murdered 40 children so far this way this year. Where is the condemnation. pic.twitter.com/xgxQVsNpcj — Common Cents (@Reunify32) October 7, 2023

Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Naftali Bennett, a former prime minister of Israel, arrives for reserve duty. He has joined Israel’s soldiers on the frontlines to defend Israel. May he and all the soldiers stay safe.pic.twitter.com/2kuDAuazBy — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 7, 2023

Στη Γάζα φοβούνται ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες

Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες. Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρησης «Κατακλυσμός αλ-Άκσα» στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. «Αυτή η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Μία 60χρονη Ισραηλινή σκοτώθηκε και τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Israeli naval ships have successfully intercepted & destroyed multiple Hamas speedboats attempting to breach Southern Israel by sea. Hamas terrorists entered Israel by road, sea & air.. Big intelligence failure by the IDF. pic.twitter.com/8j1YMJ9qhX — BALA (@erbmjha) October 7, 2023

Ένα σπίτι έχει επίσης χτυπηθεί στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πηγές από τον στρατό που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν θύματα. Η υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχει έλλειψη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εντός της Γάζας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

«Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

Αναφορές για Ισραηλινούς ομήρους



Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφορούν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει γνώση των αναφορών αυτών για αιχμαλώτους, δήλωσε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να δίδει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

BREAKING: Several Thai and Philippine workers that were on a job mission near the border were captured this morning by Hamas pic.twitter.com/jlgTuYabu3 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Palestinian terror groups release a video of Israeli children that they have kidnapped and are now holding hostage in Gaza pic.twitter.com/yYinyRrNeI — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

BREAKING: Video emerges of Palestinian terror groups capturing a civilian Israeli woman and taking her back to Gaza on a motorcycle. pic.twitter.com/cxTYMQtCm9 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023