Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέλος η Shell από τη Ρωσία – Σταματά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Shell ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κλείσει τα πρατήρια καυσίμων της στη Ρωσία και να σταματήσει όλες τις αγορές πετρελαίου από τη χώρα, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

“Η Shell plc (Shell) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τη συμμετοχή της σε όλους τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, των προϊόντων πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του υγροποιημένου αερίου (LNG) με σταδιακό τρόπο, σύμφωνα με τις νέες κυβερνητικές οδηγίες. Ως άμεσο πρώτο βήμα, η εταιρεία θα σταματήσει όλες τις άμεσες αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου. Θα κλείσει επίσης τα πρατήρια καυσίμων και θα διακόψει τις λειτουργίες της που αφορούν στα αεροπορικά καύσιμα και τα λιπαντικά στη Ρωσία” , αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η απόφασή μας την περασμένη εβδομάδα να αγοράσουμε ένα φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου που θα διυλιστεί σε προϊόντα όπως η βενζίνη και το ντίζελ — παρόλο που έγινε με την ασφάλεια των προμηθειών στην πρώτη γραμμή της σκέψης μας — δεν ήταν σωστή και ζητάμε συγγνώμη», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ben van Beurden.

Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new government guidance.

As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia.

— Shell (@Shell) March 8, 2022