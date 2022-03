Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονίζει η φωτογραφία διασωθέντα από τα συντρίμμια με τη γάτα του

Σε ασφυκτικό ρωσικό κλοιό είναι πόλεις της Ουκρανίας καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας με ανάρτησή του στο twitter αναφέρεται στην επίθεση στο χωριό Μαρχαλίβκα. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο, ένας άνδρας ήταν ο μόνος που διασώθηκε από την 11μελή οικογένειά του, όταν ρουκέτα έπληξε το σπίτι του.

Ο άνδρας κατάφερε να βγει σώος μαζί με τη γάτα του, ενώ έχασε όλη την οικογένειά του. Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι άνθρωποι έφυγαν από το Κίεβο για να είναι ασφαλείς και τώρα σκοτώθηκαν στο χωριό Μαρχαλίβκα.

📍Marhalivka.

This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister…

Only he and his cat survived.#closeUAskyNOW pic.twitter.com/02cNsfSN4W

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 11, 2022