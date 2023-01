Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Αεροπορική επιδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο, το οποίο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση μέσω Telegram.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Σερχίι Πόπκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Όλες οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας βρίσκονται καθ’ οδόν», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος εκφράστηκε μέσω της ίδιας πλατφόρμας κι έκανε λόγο για εκρήξεις στη συνοικία Ντεσνιάνσκι. «Λεπτομέρειες αργότερα», πρόσθεσε.

Ο Κιρίλο Τιμοσένκο, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, ανέφερε και αυτός μέσω Telegram ότι τα συντρίμμια ρωσικού UAV έπεσαν σε δρόμο και προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο, προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν θύματα.

Ukraine learned to shoot down the Iranian Shahed drones that Russia launches, but they still cause destruction. Shrapnel can fall on residential areas & cause fire/damage. The drones are cheap &Russia has many of them

📷Remnant of drone in Desnianskyi district, Kyiv/K.Tymoshenko pic.twitter.com/EAEoKb28yv

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 1, 2023