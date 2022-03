Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε πετρελαϊκές αποθήκες – Φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης

Πολιτικές υποδομές και κατοικίες στη βόρεια περιφέρεια του Ζιτόμιρ στην Ουκρανία βομβάρδισαν οι ρωσικές δυνάμεις που συνεχίζουν το ανηλεές σφυροκόπημα, ενώ τη Δευτέρα, το βράδυ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε δύο αποθήκες πετρελαίου, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτάλι Μπουνέτσκο, ο οποίος, ωστόσο, μιλώντας στην τηλεόραση, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, σήμερα στο Σούμι, τηρείται η προσωρινή εκεχειρία που αποφασίστηκε μετά τον τρίτο γύρο συνομιλιών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων και έτσι επετράπη η αποχώρηση αμάχων, μεταξύ των οποίων περίπου 1.000 ξένων φοιτητών, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντμίτρο Ζιβίτσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι κομβόι 20-30 ιδιωτικών αυτοκινήτων αναχωρούν κατά κύματα.

Information given by Ukraine, foreign nationals being expelled from Sumi, news of Indian students also leaving Sumi pic.twitter.com/EZlPNwV2lA

Στο μεταξύ, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και οι ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται σε μερικές περιοχές, δήλωσε ο Ολέξιι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Oυκρανού προέδρου.

«Ο ρυθμός της προέλασης του εχθρού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και προς ορισμένες κατευθύνσεις έχει ουσιαστικά σταματήσει», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση. «Οι δυνάμεις που συνεχίζουν να προχωρούν, προχωρούν σε μικρά αποσπάσματα», πρόσθεσε.

Στη Ρίγα της Λετονίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επεσήμανε ότι έχει αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία βάζει στόχο αμάχους στην Ουκρανία και κάλεσε τη Μόσχα να τερματίσει τη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας επίσης ότι δεν θα την αφήσει να επεκταθεί.

«Έχουμε ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση δεν θα κλιμακωθεί και δεν θα επεκταθεί πέρα από την Ουκρανία», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ. «Θα προστατεύσουμε και θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους», πρόσθεσε.

Μιλώντας δίπλα στον πρόεδρο της Λετονίας Έγκιλς Λέβιτς, ο Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε πως η εισβολή της Ρωσίας προκαλεί φρικτό πόνο και πως ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος είναι καταστροφικός.

Good meeting with #Latvia‘s President @valstsgriba. We have significantly increased our presence & will do what it takes to protect every inch of #NATO territory. President Putin must stop his war on #Ukraine. We need real humanitarian corridors that are fully respected. pic.twitter.com/2AdshQrARq

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 8, 2022