Πόλεμος στην Ουκρανία: Όμηροι γιατροί και ασθενείς σε νοσοκομείο στη Μαριούπολη – “Οι Ρώσοι έχουν πάρει 400 αιχμαλώτους”

Ουκρανός αξιωματούχος κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι κρατούν εκατοντάδες αιχμαλώτους σε νοσοκομείο της Μαριούπολης, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 20ή ημέρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Όμπλαστ, οι Ρώσοι κρατούν ομήρους ασθενείς και ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο της Μαριούπολης, ενώ ο στρατιωτικός διοικητής Πάβελ Κιριλένκο είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο νοσοκομείο στις παρυφές της Μαριούπολης. “Οι Ρώσοι έχουν πάρει 400 ανθρώπους από τα σπίτια τους και τους οδήγησαν στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να φύγουν” είπε.

⚡️Donetsk Oblast Governor: Russia takes patients, medical staff hostage in Mariupol.

Governor Pavlo Kyrylenko says Russian troops entered a hospital on the outskirts of Mariupol.

“Russians drove 400 people from neighbouring houses to the hospital and they can’t leave,” he said.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022