Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο στρατός ανατίναξε γέφυρα προς την Υπερδνειστερία – BINTEO

Ο ουκρανικός στρατός ανατίναξε ακόμη μία γέφυρα προκειμένου να ανακόψει την προέλαση του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο στρατός ανατίναξε μία γέφυρα προς την Υπερδνειστερία, που αποτελεί μια λωρίδα γης ανάμεσα σε Ουκρανία και Μολδαβία και είναι μια από τις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία.

Ukraine blew up a bridge on the border with Transnistria near the city of Kuchurgan. pic.twitter.com/nkUoUz72fs

— Globally Christian Life Coaching (@globally_life) March 4, 2022