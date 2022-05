Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός Γάλλος δημοσιογράφος του BFMTV στο Λουγκάνσκ

Νεκρός είναι ο Γάλλος δημοσιογράφος Φρεντερίκ Λεκλέρκ στο Λουγκάνσκ από θραύσμα ρωσικής οβίδας, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος που εργαζόταν για το BFMTV σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, κοντά στο Σεβεροντονέτσκ. Την είδηση δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης του Λουγκάνσκ, Σέρχιι Γκαϊντάι, σύμφωνα με τον Guardian.

“Σήμερα το θωρακισμένο όχημα εκκένωσης επρόκειτο να συγκεντρώσει 10 άτομα από την περιοχή και έπεσε σε εχθρικά πυρά. Θραύσματα από τις χειροβομβίδες τρύπησαν το αυτοκίνητο και διαπιστευμένος Γάλλος δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ για την εκκένωση δέχθηκε θανατηφόρα πληγή στον λαιμό, ενώ ένας αστυνομικός σε περιπολία σώθηκε από το κράνος του”, δήλωσε ο Γκαϊντάι.

Σύμφωνα με την ουκρανική Pravdathe, ο δημοσιογράφος τραυματίστηκε στον λαιμό από πυρά του ρωσικού στρατού.

The name of the French journalist killed by Russian soldiers in Lugansk today is Frederic Leclerc.

He worked for BFMTV. pic.twitter.com/TF67adQbOL

