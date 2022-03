Με κάθειρξη 15 ετών απειλείται η δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα – Προξενική προστασία προσφέρει ο Μακρόν

Με ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών απειλείται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα που διαμαρτυρήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του προσκείμενου στο Κρεμλίνο τηλεοπτικού σταθμού.

Αγωνία επικρατεί για την τύχη της δημοσιογράφου Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η οποία εμφανίσθηκε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού δελτίου του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Pervy Kanal (1ο Κανάλι) πίσω από την τηλεπαρουσιάστρια, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι στον Πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ, σας λένε ψέματα». Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς κρατείται και ότι δεν έχει κατορθώσει να τη συναντήσει.

«Υποθέτω ότι η πελάτισσά μου Μαρίνα Οβσιάνικοβα, απειλείται από ποινική και όχι διοικητική δίωξη με βάση τον νέο νόμο που προβλέπει κάθειρξη έως και 15 ετών», δήλωσε ο δικηγόρος της Ντανίιλ Μπέρμαν. «Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα οι Αρχές να τη μετατρέψουν σε παράδειγμα για να φιμώσουν άλλους διαμαρτυρόμενους», πρόσθεσε τονίζοντας ότι δεν έχει κατορθώσει να συναντήσει τη Μαρίνα Οβσιάνικοβα ούτε γνωρίζει πού ακριβώς κρατείται.

Οι ρωσικές Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τις κατηγορίες που βαρύνουν τη 40χρονη Μαρίνα Οβσιάνικοβα που κατάγεται από την Οδησσό και εργαζόταν στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι ρωσικές Αρχές υιοθέτησαν κατά τις πρώτες κιόλας ημέρες της εισβολής νόμο που τιμωρεί με έως και 15 χρόνια φυλακής τη δημοσίευση «δυσφημιστικών για τον ρωσικό στρατό πληροφοριών».

Στο πλαίσιο αυτού του νόμου θα ασκηθεί η δίωξη κατά της Μαρίνα Οβσιάνικοβα, μητέρας δύο παιδιών, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia’s state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε προηγουμένως «χουλιγκανισμό» την πράξη της Μαρίνα Οβσιάνικοβα , ενώ το Pervy Kanal ανακοίνωσε ότι διεξάγεται εσωτερική έρευνα για το «περιστατικό». Σε βίντεο που έγραψε πριν από την ενέργεια διαμαρτυρίας, η Μαρίνα Οβσιάνικοβα εξηγούσε ότι ο πατέρας της είναι Ουκρανός, η μητέρα της Ρωσίδα και ότι δεν αντέχει την μετάδοση ψεμάτων που μετατρέπουν σε ζόμπι τους Ρώσους. Έκτοτε έχει λάβει στον λογαριασμό της στο Facebook δεκάδες χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης.

Στο μεταξύ, στα social media κυκλοφορεί μία φωτογραφία της όπου αναφέρεται ότι είναι η πρώτη μετά τη σύλληψή της. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία η Μαρίνα Οβιάνικοβα φέρεται να ποζάρει με τον δικηγόρο της Άντον Γκασίνσκι στο δικαστήριο. Οι χρήστες επισημαίνουν ότι αν και τα ίχνη της είχαν χαθεί από χθες το βράδυ, αυτή είναι η πρόσφατη εξέλιξη. Ωστόσο, η γνησιότητα της φωτογραφίας δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Marina Ovsyannikova, editor at Channel One, who stormed state TV studio with an anti-war poster, is accused of an administrative offense under protesting laws, not fake news laws. So far she faces up to 10 days of arrest, RBC reports. Here is first photo of her since last night. pic.twitter.com/6G2rOxeNmv

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 15, 2022