Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μαριούπολη δεν έχει πέσει, λέει ο πρωθυπουργός – Ρουκέτα έπεσε δίπλα σε πεζή στο Χάρκοβο – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη δεν έχουν παραδοθεί στον ρωσικό στρατό, δήλωσε σήμερα στο ABC ο πρωθυπουργός της χώρας, ενώ μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, ένα βίντεο που δείχνει μία ρουκέτα να πέφτει ακριβώς δίπλα σε πεζή στο Χάρκοβο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μέσω Twitter και Telegram.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Ντένις Σμίχαλ, τόνισε ότι οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην νότια πόλη-λιμάνι Μαριούπολη εξακολουθούν να μάχονται αψηφώντας τη ρωσική απαίτηση να παραδοθούν.

“Όχι, η πόλη δεν έχει πέσει. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, οι στρατιώτες μας εξακολουθούν να είναι εκεί. Θα αγωνιστούν μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μαριούπολη”, δήλωσε ο Σμίχαλ στην εκπομπή “This Week” του ABC και πρόσθεσε πως Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους ορισμένα τμήματα της πόλης.

Ο Σμίχαλ είπε πως θα συμμετάσχει στις συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας που θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα και θα επιδιώξει οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο οικονομικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Όλεγκ Ουστένκο, είχε δηλώσει πως η Ουκρανία ζήτησε από τις χώρες μέλη της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) 50 δισεκ. δολάρια ως οικονομική υποστήριξη.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει πρόσφατες διπλωματικές επαφές ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών και ότι η κατάσταση στην Μαριούπολη, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή», μπορεί να είναι «κόκκινη γραμμή» στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Η Μαριούπολη πιθανόν να είναι μια κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ στο δίκτυο CBS News.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες αψήφησαν το ρωσικό τελεσίγραφο να καταθέσουν τα όπλα μέχρι σήμερα στην ρημαγμένη πόλη, την οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχό τους, στην μεγαλύτερη στρατιωτική «επιτυχία» που έχουν καταγράψει από την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Μαριούπολη πολιορκείται από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής επίθεσης και βομβαρδίζεται ανηλεώς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε χθες ότι η «εξόντωση» των τελευταίων ουκρανών στρατιωτών που βρίσκονται στην πολιορκημένη από τις ρωσικές δυνάμεις Μαριούπολη «θα έθετε τέλος σε κάθε ειρηνευτική διαπραγμάτευση».

«Η εξόντωση των στρατιωτών μας, των ανδρών μας στην Μαριούπολη θα θέσει τέλος σε κάθε (ειρηνευτική) διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στην ενημερωτική ιστοσελίδα Ukraïnska Pravda προειδοποιώντας ότι στην περίπτωση αυτή οι δύο πλευρές θα βρεθούν «σε αδιέξοδο».

Με όρους ανθρώπινων απωλειών, «η Μαριούπολη είναι ίσως δέκα φορές η Μποροντιάνκα», η πόλη κοντά στο Κίεβο που καταστράφηκε έπειτα από σφοδρούς βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων και έγινε θέατρο φρικαλεοτήτων κατά την κατοχή της από τους ρώσους στρατιώτες, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Και όσο περισσότερη Μποροντιάνκα υπάρχει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να διαπραγματευθούμε».

Στις 11 Απριλίου, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται για την «ύστατη μάχη» στη Μαριούπολη. «Για ορισμένους από εμάς θα σημαίνει θάνατο και για άλλους αιχμαλωσία», είχε γράψει πρόσφατα στο Facebook το 36ο Τάγμα των Πεζοναυτών, που ανήκει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι 20.000 έως 22.000 νεκροί είναι ο απολογισμός της πολιορκίας στη Μαριούπολη, στρατηγική πόλη με πληθυσμό 441.000 πριν από την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται στο σημείο μηδέν εδώ και πολλές ημέρες. Είναι «εξαιρετικά δύσκολες», σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντολιάκ.

Στο μεταξύ, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε Twitter και Telegram. Στις εικόνες διακρίνεται μια γυναίκα να περπατά γρήγορα σε κεντρικό δρόμο του Χαρκόβου, τη στιγμή που μια ρουκέτα πέφτει λίγα μέτρα από την ίδια, 53 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η γυναίκα σώθηκε, μεν, ωστόσο, δεν έχει γίνει προς στιγμή γνωστό, εάν έχει τραυματιστεί.

