Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένα παιδί νεκρό και 29 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού βομβαρδισμού στο Χάρκοβο

Η ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα χθες Τετάρτη που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί παιδί και να τραυματιστούν άλλοι 29 άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 23 τραυματίες, διευκρινίζοντας πως υπήρχαν ακόμη θύματα «κάτω από τα συντρίμμια».

russia hit a nine-story building in Kharkiv with a guided aerial bomb.

Unfortunately, there are victims, including children. There may still be people under the rubble. All necessary services are on site.

Barbarians 🤬🤬🤬

This has to end!!!!!! pic.twitter.com/qTHUjaOVkD

