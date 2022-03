Πόλεμος στην Ουκρανία: Έγκυες και νεογέννητα σε υπόγειο μαιευτηρίου – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Σχεδόν 1,37 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, σύμφωνα με την σημερινή τελευταία καταμέτρηση του ΟΗΕ.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε «σπαρακτική» την κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων διεκόπη, καλώντας τις δύο πλευρές προστατεύσουν τους αμάχους στην Ουκρανία, είτε υπάρχουν και λειτουργούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε όχι.

Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή έφτασε τους 351, ενώ 707 έχουν τραυματιστεί, ανέφερε σήμερα ο ΟΗΕ, σύμφωνα με το Reuters. Τα πραγματικά στοιχεία είναι πιθανό να είναι «σημαντικά υψηλότερα», τονίζει.

Εν τω μεταξύ τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει έγκυες γυναίκες και μητέρες με τα νεογέννητα μωρά τους, να βρίσκουν καταφύγιο στο υπόγειο ενός μαιευτηρίου στην Οδησσό, την ώρα που είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Το βίντεο ανέβασε δημοσιογράφος στο Telegram.

Pregnant women and mothers with their newborn babies hide at the basement of a maternity hospital in Odesa, a port city in southern #Ukraine, during an air raid alert.

Video: Journalist Oleksiy Matsuka’s Telegram channel. pic.twitter.com/eHXq0EXu3s

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022