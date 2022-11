Πόλεμος στην Ουκρανία: 6 νεκροί στο Μικολάιφ – Ρουκέτα έπεσε σε πολυκατοικία

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτα εναντίον πολυκατοικίας νωρίς σήμερα το πρωί στη νότια ουκρανική πόλη Μικολάιφ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Σενκέβιτς.

Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για επιζώντες, έγραψε ο Σενκέβιτς στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

#Russian occupiers struck #Mykolaiv at night. The rockets hit a residential house.

According to preliminary information, two people were killed. pic.twitter.com/nrzczCouQG

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022