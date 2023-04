«Πόλεμος» για την μπύρα Bud Light – Η καμπάνια με τρανς influencer που διχάζει τις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ βρίσκεται η… μπύρα Bud Light με αφορμή την συνεργασία της με γνωστή τρανσέξουαλ, μαύρο πρόβατο για τους συντηρητικούς, οι οποίοι έχουν καλέσει σε μποϊκοτάζ.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου με ένα προωθητικό βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram η influencer Ντίλαν Μαλβέινι, στο οποίο εμφανίζεται να κοιτά την κάμερα κρατώντας μια Bud Light. Εξηγεί ότι η εταιρεία Anheuser- Buchs InBev, η οποία παράγει τη Bud Light, της έστειλε ένα κουτάκι μπύρας με το πρόσωπό της για να γιορτάσει την πρώτη επέτειο από τότε που έκανε φυλομετάβαση.

«Γιορτάζω την 365η ημέρα μου ως κορίτσι και η Bud Light μου έστειλε μάλλον το καλύτερο δώρο του κόσμου», σχολιάζει στο βίντεο η Μαλβέινι χαμογελαστή.

Η 26χρονη ηθοποιός, influencer και ακτιβίστρια είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – διαθέτει 10 εκατ. ακόλουθους στο TikTok–, όμως δεν πρόκειται για κάποια μεγάλη σταρ και η ανάρτησή της θα μπορούσε να έχει περάσει απαρατήρητη.

Όμως η Ντίλαν Μαλβέινι, που μιλά ανοικτά για τη φυλομετάβασή της και υπερασπίζεται τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αντιπροσωπεύει όλα όσα απεχθάνονται οι Ρεπουμπλικάνοι.

Για τη συντηρητική δεξιά στις ΗΠΑ η Bud Light έκανε λάθος που έγινε η «μπύρα τρανς» και πρέπει να τη μποϊκοτάρουν.

Η μπύρα αυτή πωλείται παντού: από αθλητικές διοργανώσεις έως συναυλίες, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στις ΗΠΑ και καλλιεργεί μια τυπική αμερικανική εικόνα, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι αγαπούν.

Οι σταρ της μουσικής country ηγούνται της επίθεσης. Ο Ράιλι Γκριν αντικατέστησε το όνομα της Bud Light με αυτό μιας ανταγωνίστριας μπύρας σε ένα από τα τραγούδια του, στη διάρκεια συναυλίας στα μέσα Απριλίου.

Ο Kid Rock ανήρτησε βίντεο στο οποίο δηλώνει ότι θα δώσει μια «ξεκάθαρη και λιτή» απάντηση στην αντιπαράθεση. Φορώντας ένα καπέλο με το σύνθημα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again», γυρνά, με ένα ημιαυτόματο τουφέκι στο χέρι και πυροβολεί εναντίον κουτιών της Bud Light.

Η αντιπαράθεση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά τον πολιτικό διχασμό στο θέμα της ταυτότητας φύλου. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, ορκίστηκε τη Δευτέρα ότι δεν θα πιει ξανά Bud Light, ενώ αρνήθηκε να στηρίξει τις «woke επιχειρήσεις».

Αντιθέτως, Δημοκρατικοί πολιτικοί από την Καλιφόρνια ανήρητσαν στο Twitter φωτογραφία τους με μια Bud Light στο χέρι.

H πολεμική πλέον ξεπέρασε τη σφαίρα της πολιτικής. Τα μπαρ ακολουθούν το μποϊκοτάζ, κυρίως στις ρεπουμπλικανικές πολιτείες.

Ο Τζον Ριτς, τραγουδιστής της country και ιδιοκτήτης ενός μπαρ στο Νάσβιλ, εξήγησε στο Fox News ότι του έχουν μείνει «κούτες και κούτες» Bud Light, καθώς οι πελάτες δεν την παραγγέλνουν.

