Ποιος είναι τελικά ο πολυτάλαντος Jon Batiste με τα 5 Grammy

Απόψε στις 10, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 και το ERTFLIX, η απονομή των 64ων Βραβείων Grammy, το κορυφαίο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Πολλά είναι τα ονόματα που θα εμφανισθούν, θα βραβευθούν και θα παρακολουθήσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς στην Ελλάδα θα δούμε την εκδήλωση σε μαγνητοσκόπηση, ωστόσο αυτή έγινε στο MGM Grand Garden Arena του Las Vegas στις 3 Απριλίου.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Με αφορμή αυτό το γεγονός ας εξετάσουμε λίγο έναν μεγάλο νικητή, τον Jon Batiste, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε 14 κατηγορίες στα φετινά Grammy και τελικά κέρδισε πέντε!

Ο Jon Batiste γεννήθηκε στο Metairie της Louisiana το 1986. Είναι μουσικός, εξαιρετικός πιανίστας, συνθέτης, τραγουδιστής, αρχηγός συγκροτήματος και τηλεοπτική προσωπικότητα.

Οι καλλιτέχνες από τους οποίους έχει επιρρεαστεί είναι οι: Mahalia Jackson, James Brown, Louis Armstrong, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, John Coltrane, Nina Simone, Miles Davis και Django Reinhardt.

Έχει παίξει και έχει ηχογραφήσει κομμάτια με σπουδαία ονόματα, όπως οι: Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, Michael Bublé, Mavis Staples, κ.ά. Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε πάνω από 40 διαφορετικές χώρες. Συνήθως εμφανίζεται με το συγκρότημά του, τους Stay Human, με τους οποίους καλύπτει μουσικά από το 2015 και το The Late Show με τον Stephen Colbert.

Επίσης είναι δημιουργικός διευθυντής στο Εθνικό Jazz Μουσείο του Harlem, ενώ η μουσική σύνθεσή του για την ταινία κινουμένων σχεδίων “Soul” της Pixar, του απέφερε ένα βραβείο Oscar, μία Χρυσή Σφαίρα, ένα Grammy και ένα βραβείο Bafta.

H οικογένεια του Batiste στην Νέα Ορλεάνη είναι μία μουσική δυναστεία, με πολλά μέλη της να ακολουθούν καριέρες στην μουσική. Ο Jon σε ηλικία μόλις 8 ετών άρχισε να παίζει κρουστά και ντραμς στην μπάντα της οικογενείας, τους Batiste Brothers Band. Σε ηλικία 11 ετών στράφηκε στο πιάνο με παρότρυνση της μητέρας του. Πήρε κλασικές σπουδές πιάνου. Στα 17 του έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ του. Στη συνέχεια φοίτησε στο περίφημο Juilliard School, απ’ όπου απέσπασε Bachelor και Master στη μουσική με βάση την jazz.

To τελευταίο άλμπουμ του Jon Batiste, είναι το “We Are”, το οποίο είναι το 8ο κατά σειρά στην δισκογραφία του. Περιλαμβάνει τις επιτυχίες του “Freedom” και “I Need You”.

Εκτός από αυτές τις δύο, που παραθέτουμε παρακάτω σε βίντεο, έχουμε και άλλες αξιόλογες στιγμές του καλλιτέχνη, όπως είναι οι εξής: μία αξιόλογη ερμηνεία στο τραγούδι των Beatles “Blackbird”, μια επίσης υπέροχη ερμηνεία στο “What A Wonderful World” από το 50ο Jazz Festval του Montreux, ένα medley δύο κομματιών, του “Caprice in A Minor” και του “Someone to Watch Over Me” στο πιάνο μαζί με τον ανεπανάληπτο βιρτουόζο του βιολιού Itzhak Perlman και μιά live συνύπαρξη με τον Michael Bublé στο “Make You Feel My Love”.

