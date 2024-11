Πλημμύρες στην Ισπανία: Απελπισμένοι άνθρωποι αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τους αγνοούμενους συγγενείς τους – Στους 205 οι νεκροί

Απελπιστική δείχνει η κατάσταση στην Ισπανία έπειτα από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια με την προσπάθεια αναζήτησης πληροφοριών για τους αγνοούμενους να είναι πραγματικός Γολγοθάς για τις οικογένειες και τους δικούς τους ανθρώπους.

Πολλοί κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να βρουν κάποια πληροφορία για την τύχη τους, απευθυνόμενοι στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και, ως έσχατη λύση, στα αυτοσχέδια νεκροτομεία της πόλης.

Ο απολογισμός παραμένει ακόμη προσωρινός, 205 νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων.

«Ονομάζεται Ραμόν Γκαρθία Χίσμπερτ. Ζει στο Αλμπάλ. Είναι ο αδελφός του. Το τηλέφωνό του είναι κλειστό από την Τρίτη. Σας παρακαλώ, μοιραστείτε αυτό το μήνυμα για να τον ξαναβρούμε». Το μήνυμα συνοδεύεται από μια φωτογραφία και είναι ένα από τα δεκάδες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό @dana.desaparecidos στο Instagram. Η λέξη dana προέρχεται από την ονομασία του καιρικού φαινομένου που σάρωσε τη Βαλένθια, το desapararecidos σημαίνει «αγνοούμενοι» στα ισπανικά. Τη σελίδα την διαχειρίζεται από την Ίμπιζα η 38χρονη Βανέσα Μολίνα.

«Η ιδέα ήταν να προσπαθήσω να βοηθήσω όπως μπορούσα», εξήγησε η Μολίνα στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η 38χρονη έχει σπουδάσει μάρκετινγκ και προσπαθεί με τις αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα «να φτάσουν τα μηνύματα στον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων».

🧵 WHAT’S GOING ON IN SPAIN AND HOW YOU CAN HELP even if you live in a different country.

A thread: pic.twitter.com/xQasHMBrgo

— S🌹 (@diangneylo) October 31, 2024