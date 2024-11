Πλημμύρες στην Ισπανία: Στους 205 οι νεκροί – Προσωρινό νεκροτομείο στην Βαλένθια για την αναγνώριση των θυμάτων

Διασώστες στην Ισπανία, έστησαν σήμερα προσωρινό νεκροτομείο σε συνεδριακό κέντρο στη Βαλένθια και πάσχιζαν να φθάσουν στις αποκομμένες περιοχές, με τον αριθμό των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες να φθάνει τους 205 στη χειρότερη καιρική καταστροφή που έχει βιώσει η Ευρώπη εδώ και πέντε δεκαετίες.

Στη Βαλένθια, την ανατολική περιφέρεια που επλήγη περισσότερο, τουλάχιστον 202 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τουλάχιστον άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και στην Ανδαλουσία.

Ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 209 που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στη Ρουμανία το 1970. Οι πλημμύρες που έπληξαν την Πορτογαλία το 1967 στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 500 ανθρώπους.

Στη Βαλένθια, 500 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί αναζητώντας αγνοουμένους και προσφέροντας βοήθεια σε επιζώντες της καταιγίδας, ενώ νέα προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες εκδόθηκε στην Ουέλβα της νοτιοδυτικής Ισπανίας.

Ο αριθμός των νεκρών πιθανόν θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς αγνοούνται ακόμα δεκάδες άνθρωποι, όπως δήλωσε αργά χθες σε συνέντευξη Τύπου ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής.

Καθώς περίπου 75.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, οι πυροσβέστες αντλούν βενζίνη από αυτοκίνητα που έχουν εγκαταλειφθεί στους δρόμους για να θέσουν σε λειτουργία γεννήτριες σε μια προσπάθεια να προμηθεύσουν ρεύμα στα σπίτια. «Πηγαίνουμε από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο ψάχνοντας για βενζίνη», είπε πυροσβέστης που είχε ταξιδέψει στη Βαλένθια από τη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο Αλφαφάρ, προάστιο της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας, διασώστες σκαρφάλωναν πάνω από τα αυτοκίνητα που είχαν στοιβαχτεί στους στενούς δρόμους ενώ οι κάτοικοι, που έσερναν καρότσια σούπερ μάρκετ μέσα στις λάσπες, περνούσαν δίπλα από ένα σκάφος που παρασύρθηκε από τα νερά και κατέληξε σε ένα σταυροδρόμι.

«Όλα έχουν καταστραφεί, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, σχολεία, αυτοκίνητα», δήλωσε η Πατρίθια Βιλάρ, κάτοικος της περιοχής.

Εθελοντές με σκούπες, σφουγγαρίστρες, φτυάρια και κουβάδες βοηθούσαν τους κατοίκους να καθαρίσουν τις γειτονιές τους από τη λάσπη και τα φερτά υλικά. Άλλοι κουβαλούσαν τσάντες καθώς αναζητούσαν τρόφιμα και νερό.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι έστησαν προσωρινό νεκροτομείο στο συνεδριακό κέντρο Feria Valencia στα περίχωρα της πόλης, με τις πρώτες σορούς να φθάνουν εκεί νωρίς σήμερα το πρωί.

Η τραγωδία είναι ήδη η χειρότερη καταστροφή που σχετίζεται με πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας ενώ ο αριθμός των νεκρών είναι αυτή τη στιγμή ο υψηλότερος για μία μεμονωμένη χώρα της Ευρώπης, μετά τον θάνατο 209 ανθρώπων στις πλημμύρες στη Ρουμανία το 1970.

Vivo en valencia,en un pueblo llamado Paiporta ,el mas afectado por la dana de Valencia,no me puedo creer lo que he vivido con mis ojos,estoy devastada, no me creo que mi hogar se encuentre de esta manera, tan terrorífica, gente sin vida,todo destruido, que pase ya todo rapido😭 pic.twitter.com/fJk3hDp7jW

— Candy 👽🇪🇸 (@balzqzquez40119) October 31, 2024