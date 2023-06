Πέθανε η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Astrud Gilberto

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια που καθιερώθηκε με το περίφημο «The Girl From Ipanema», η Βραζιλιάνα Astrud Gilberto, σε ηλικία 83 ετών. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον γιο της Marcelo, όμως η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

«Garota de Ipanema» («The Girl from Ipanema) είναι ένα jazz κομμάτι σε bossa nova ρυθμό, το οποίο έγραψε το 1962 ο σπουδαίος Βραζιλιάνος συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής Antônio Carlos Jobim, πάνω σε στίχους του επίσης Βραζιλιάνου ποιητή Vinicius de Moraes. Η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε από τους Os Cariocas το 1963.

Στη συνέχεια έγραψε αγγλικούς στίχους πάνω στην μελωδία ο Αμερικανός στιχουργός Norman Gimbel, ο οποίος είχε συμμετοχή και στη δημιουργία του “Killing Me Softly with His Song” της Roberta Flack. Τότε βγαίνει και η εκτέλεση του σαξοφωνίστα Stan Getz με την Astrud Gilberto να το τραγουδάει στα αγγλικά. Μιά έκδοση που έγινε παγκόσμια επιτυχία! Θεωρείται ότι το “The Girl from Ipanema” είναι το δεύτερο πιό πολλές φορές ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής μετά το “Yesterday” των Beatles. Το 2004, το κομμάτι επιλέχθηκε ανάμεσα σε 50 πολύ σπουδαία τραγούδια, προκειμένου να διαφυλαχθεί στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφημάτων της Αμερικής στην Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου!

Η Astrud Gilberto είχε γεννηθεί στο Salvador της Bahia της Βραζιλίας, από Βραζιλιάνα μητέρα και Γερμανό πατέρα. Το 1959 παντρεύτηκε τον κορυφαίο συνθέτη και κιθαρίστα μουσικό της bossa nova, τον João Gilberto.

