Πέθανε η τραγουδίστρια Marianne Faithfull

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Marianne Faithfull πέθανε σε ηλικία 78 ετών, δήλωσε ο εκπρόσωπός της.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Singer and actress Marianne Faithfull has died at the age of 78.https://t.co/SytKon76ue pic.twitter.com/wl4i997KKd

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 30, 2025