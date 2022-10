Πέθανε η Σατσίν Λίτλφεδερ: Ο Μάρλον Μπράντο και οι αποδοκιμασίες στα Όσκαρ το 1973

Πέθανε η Σατσίν Λίτλφεδερ, η Ινδιάνα ακτιβίστρια και ηθοποιός η οποία είχε αποδοκιμαστεί το 1973 όταν είχε αρνηθεί το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, εκ μέρους του Μάρλον Μπράντο για την ταινία “Ο Νονός”. Έπασχε από καρκίνο του μαστού.

Το Hollywood Reporter επικαλέστηκε δήλωση του φροντιστή της που ανέφερε ότι πέθανε το μεσημέρι της Κυριακής στο σπίτι της στην πόλη Novato της Βόρειας Καλιφόρνια, περικυκλωμένη από τους αγαπημένους της.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω του Twitter με μια φωτογραφία με παλιότερη δήλωση της.

“Όταν δεν θα είμαι πια εδώ, να θυμάστε πάντα ότι κάθε φορά που θα υπερασπίζεστε την αλήθεια σας, θα διατηρείτε ζωντανή την φωνή μου και τις φωνές των εθνών μας και των λαών μας”.

