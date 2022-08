Πέθανε η 32χρονη ηθοποιός Charlbi Dean

Το μοντέλο από τη Νότια Αφρική που έγινε ηθοποιός, Charlbi Dean, πέθανε σε ηλικία 32 ετών από «απροσδόκητη ξαφνική ασθένεια» σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.

Ο θάνατός της ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της σατιρικής κωμωδίας Τρίγωνο της Θλίψης, που αναμενόταν να την βάλει στον “χάρτη” των σταρ.

Πριν από τέσσερις μήνες αρραβωνιάστηκε τον Luke Chase Volker. Η πρόταση γάμου έγινε στον ίδιο δρόμο του Μανχάταν που το ζευγάρι έδωσε το πρώτο τους φιλί.

Η Charlbi είχε σπίτια στο Χόλιγουντ Χιλς, στη Νέα Υόρκη, και στην πατρίδα της στο Κέιπ Τάουν, όπου ζούσαν μαζί με τον 26χρονο σύντροφό της, ο οποίος είναι μοντέλο.

Μεταξύ των πολλών φίλων της Charlbi ήταν η Κουβανή ηθοποιός Ana de Armas.

Η 32χρονη ανερχόμενη ηθοποιός είχε ενσαρκώσει ρόλους στο Black Lightning του The CW το 2018, στην ταινία του Perry Lang του 2018 An Interview with God και στην ταινία Spud του 2010 του Donovan Marsh.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charlbi Dean (@charlbi143)

Ο τελευταίος υποκριτικός ρόλος της ήταν να υποδυθεί το μοντέλο Yaya στη σατιρική κωμωδία του Ruben Östlund για το ναυάγιο Triangle of Sadness, που βγαίνει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου και στις βρετανικές αίθουσες στις 28 Οκτωβρίου.