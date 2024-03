Πέθανε 32χρονος παρουσιαστής του BBC Scotland – «Είμαστε συντετριμμένοι, ήταν ένας υπέροχος συνάδελφος»

Ο παρουσιαστής του BBC Radio Scotland Νικ Σέρινταν πέθανε σε ηλικία 32 ετών έπειτα από σύντομη ασθένεια ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία του θανάτου του.

O επικεφαλής ειδήσεων στο BBC Scotland, Gary Smith, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σέρινταν και απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνάδελφό του, αποκαλώντας τον «υπέροχο» και «εξαιρετικά ταλαντούχο».

Ο επίσημος λογαριασμός του BBC Scotland news στην πλατφόρμα Χ, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Σέρινταν η οποία συνοδευόταν από ένα κείμενο του Gary Smith.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο συνάδελφος και φίλος μας, Νικ Σέρινταν, πέθανε. Ο Νικ ήταν ένας υπέροχος συνάδελφος. Ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος δημοσιογράφος, παρουσιαστής και συγγραφέας – και ένας από εκείνους τους σπάνιους ανθρώπους που φωτίζουν τις ζωές όλων γύρω τους. Αστείος, έξυπνος, ευγενικός. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Οι καρδιές μας είναι με τους γονείς του, τη σύντροφό του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής ειδήσεων και επικαιρότητας στο BBC Scotland.

