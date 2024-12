Πέρασαν χειροπέδες σε 12χρονη μαθήτρια στο σχολείο έπειτα από καβγά με συμμαθητή της – «Η κόρη μου αντιμετωπίστηκε σαν εγκληματίας»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Μπρονξ στις ΗΠΑ, όπου μια 12χρονη μαθήτρια βρέθηκε με χειροπέδες έπειτα από καβγά με συμμαθητή της.

Το περιστατικό συνέβη στις 19 Νοεμβρίου, με την οικογένεια της μαθήτριας να αντιδρά έντονα στο πώς η αστυνομία και το σχολείο αντιμετώπισαν την 12χρονη.

«Είναι κρίσιμο κάθε μαθητής και οικογένεια να νιώθει ασφάλεια και σεβασμό στο σχολείο», ανέφερε εκπρόσωπος του Τμήματος Παιδείας της Νέας Υόρκης στη New York Post.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), το κορίτσι της έκτης δημοτικού ενεπλάκη σε «σωματική συμπλοκή» και στη συνέχεια έγινε «όλο και πιο ανήσυχη», φτάνοντας στο σημείο να επιτεθεί σε σχολικό φύλακα και σε διοικητικό υπάλληλο του σχολείου.

Αρχικά, ο φύλακας επιχείρησε να χρησιμοποιήσει χειροπέδες Velcro για να τη συγκρατήσει. Ωστόσο, όταν η μαθήτρια δεν συνεργάστηκε μαζί του, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει μεταλλικές χειροπέδες, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Η 12χρονη έμεινε με τις χειροπέδες για περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με την αστυνομία, πριν αφεθεί ελεύθερη και πάει στη μητέρα της, η οποία ήδη βρισκόταν στο σχολείο.

CHILD HANDCUFFED: Christine Henson says she arrived at the #school to find her sixth grader restrained to a chair with metal cuffs. https://t.co/YhsQl0MlBM pic.twitter.com/qdxA2x0T2k

— News12BX (@News12BX) December 5, 2024