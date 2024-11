Παρίσι: Επεισόδια στις εξέδρες του αγώνα Γαλλία – Ισραήλ – Επενέβη η Αστυνομία

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Stade de France κατά τη διάρκεια του αγώνα Γαλλία – Ισραήλ στο Nations League, όταν οπαδοί συγκρούστηκαν στις κερκίδες, δημιουργώντας σκηνές έντασης και χάους.

Παρά την ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στο Παρίσι, μια ομάδα χούλιγκαν φαίνεται να κατάφερε να εισέλθει στο σχεδόν άδειο στάδιο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καλυμμένους άνδρες να εμπλέκονται σε βίαιες συγκρούσεις στις εξέδρες.

A clash erupted during Thursday’s Nations League match between France and Israel at the Stade de France, despite increased security measures. Just days after Israeli hooligans engaged in a similar violence in Amsterdam, Israeli fans assaulted at least two French supporters ۔ pic.twitter.com/OWWWXTmiPN

