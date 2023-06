Παρίσι: Αγωνία για δύο αγνοούμενους σε κτίριο που κατέρρευσε από την ισχυρή έκρηξη – Τουλάχιστον 29 τραυματίες

Σωστικά συνεργεία αναζητούν δύο αγνοούμενους στα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα της Τετάρτης τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των γαλλικών αρχών, τουλάχιστον 29 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Η κατάσταση τεσσάρων εξ αυτών είναι κρίσιμη.

«Η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Λοράν Νουνιές σε δημοσιογράφους. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 230 πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της. Σωστικά συνεργεία αναζητούν δύο αγνοούμενους στα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει, μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας.

Explosion in central Paris injures 16 people

Seven people are in critical condition, nine are in serious condition after an explosion in the fifth arrondissement of Paris, BFM reports. According to prosecutors, the cause of the explosion has not yet been determined.… pic.twitter.com/pMb7NrIWhG

— Sprinter (@Sprinter99880) June 21, 2023