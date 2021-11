Παραλήρημα Ερντογάν: Απειλεί να ανοίξει τα ελληνοτουρκικά σύνορα

Σε νέο παραλήρημα και σφοδρή επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τις κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

Απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Τουρκία ευθύνεται για την προσφυγική κρίση, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε σε έντονο ύφος:

“Το να κατηγορείς την Τουρκία για την προσφυγική κρίση είναι πραγματικά αχαριστία. Η Ελλάδα είναι αυτή που καταδικάζει τους πρόσφυγες σε θάνατο βυθίζοντας τις βάρκες τους” είπε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν και προχώρησε σε απειλές: “Θα ανοίξουμε τις πύλες μας και τότε να δούμε τι θα κάνει η Ελλάδα”.

Συνέχισε λέγοντας: “Κυρίως στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, αυτή που βυθίζει τις βάρκες με τους μετανάστες και τους αφήνει να πεθάνουν είναι η Ελλάδα. Έχουμε όλα τα στοιχεία, δεν τους ενδιαφέρει αν είναι παιδιά ή οικογένειες. Και ο Μητσοτάκης και οι γύρω του λένε ψέματα μέρα νύχτα. Δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλείας για την περιοχή. Το να λέμε ότι η προσφυγική κρίση προκαλείται από την Τουρκία είναι πραγματικά αχαριστία”.

Blaming Turkey for refugee crisis amounts to ‘ingratitude,’ says Erdogan https://t.co/hvmXc0YLdl pic.twitter.com/rixs1USnHg

