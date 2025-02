Πάπας Φραγκίσκος: Προβληματίζει η κατάσταση της υγείας του – «Πάσχει από αμφίπλευρη πνευμονία» ανακοίνωσε το Βατικανό

Συνεχίζεται η αγωνία αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου, έπειτα από την επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού ότι πάσχει από «αμφίπλευρη πνευμονία» με την αναπνευστική του εικόνα να παραμένει επιβαρυμένη. Ο Ποντίφικας πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού για περισσότερο από μια εβδομάδα και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο «Αγκοστίνο Τσμζεμέλι» της Ρώμης για νοσηλεία την περασμένη Παρασκευή (14/2).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Βατικανού, η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει ο πάπας Φραγκίσκος αφορά και σε ασθματική βρογχίτιδα, για την οποία ακολουθεί έπειτα από σύσταση των θεραπόντων γιατρών θεραπεία με κορτιζονούχα αντιβιοτικά.

Στην τελευταία ενημέρωση, ένας εκπρόσωπος του Βατικανού είπε: «Οι εργαστηριακές εξετάσεις, η ακτινογραφία θώρακος και η κλινική κατάσταση του Αγίου Πατέρα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια περίπλοκη εικόνα».

BREAKING: Pope Francis is being treated for double pneumonia now following a CAT scan which he underwent today. Here is the full rundown from the Vatican Press Office: pic.twitter.com/E8gQuSuFfM

— Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) February 18, 2025