Πανικός στον αέρα: Σκουλήκια έπεφταν στα κεφάλια των επιβατών –Αναγκαστική προσγείωση έκανε το αεροσκάφος

Πανικός επικράτησε σε πτήση της αεροπορικής εταιρίας Delta, που απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με προορισμό το Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν σκουλήκια έπεφταν στα κεφάλια των επιβατών από το χώρο των χειραποσκευών.

Το ανατριχιαστικό συμβάν συνόδευε και μια έντονη, αποπνικτική μυρωδιά με αποτέλεσμα να υπάρξει αναβρασμός μεταξύ των επιβατών κατά τη διάρκεια της πτήσης,

Passengers on a Delta Air Lines flight Tuesday were showered with maggots falling from an overhead bin after a fellow traveler brought rotting fish in their carry-on luggage, according to several posts on X, formerly known as Twitter. https://t.co/OisMvNguXz

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 15, 2024