Πανικός στον αέρα: 50 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση από την Αυστραλία στην Νέα Ζηλανδία

Τρόμος και πανικός κατέλαβαν τους επιβάτες πτήσης από την Αυστραλία στην Νέα Ζηλανδία, όταν το αεροσκάφος τύπου Boeing 787 στο οποίο επέβαιναν άρχισε να κάνει βουτιές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 50 άτομα.

Ήταν σαν το αεροπλάνο της εταιρείας Latam Airlines να είχε πέσει σε κενά αέρος και να υφίσταται αναταράξεις. Ωστόσο τελικά φάνηκε ότι οι αναταράξεις δεν προκλήθηκαν από κενά αέρος αλλά από τεχνικά προβλήματα του αεροσκάφους, όπως ανέφεραν και επιβάτες στο CNN.

Οι επιβάτες είπαν ότι ο πιλότος τους ενημέρωσε πως έχασε προσωρινά τον έλεγχο του Boeing 787, αφού ένα από τα όργανά του «έπαθε βλάβη». Ο Μπράιαν Τζόκατ, επιβάτης στην πτήση, είπε ότι ξύπνησε καθώς το αεροπλάνο έκανε «βουτιά» και είδε ανθρώπους να χτυπάνε στην οροφή και λίγο μετά να πέφτουν στο πάτωμα. «Ούρλιαζαν και έκλαιγαν. Επικρατούσε χάος για κάποια δευτερόλεπτα», είπε. «Ξεκάθαρα υπήρξε μια στιγμή στο μυαλό μου που σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το τέλος», συμπλήρωσε.

Αφού το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Όκλαντ, διασώστες έσπευσαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά 50 άτομα. Από αυτούς, ένας κρίθηκε ότι ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Ακόμα 13 επιβάτες μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Όκλαντ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Λόγω του περιστατικού, ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος επηρεάστηκαν. Τους παρασχέθηκε άμεση βοήθεια και η κατάστασή τους είτε αντιμετωπίστηκε είτε αξιολογήθηκε στο αεροδρόμιο.

Η Latam ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και τους τραυματισμούς που μπορεί να προκλήθηκαν στους επιβάτες και τονίζει ότι παραμένει δεσμευμένη στο θέμα της ασφάλειας ως προτεραιότητα» δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Tο περιστατικό έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Boeing, καθώς η αμερικανική εταιρεία αντιμετωπίζει σκληρή κριτική για μια σειρά ζητημάτων ποιότητας και ασφάλειας.

Η κατασκευάστρια εταιρεία επικρίνεται ότι δίνει περισσότερη σημασία στην οικονομία παρά στην ασφάλεια των αεροπλάνων της.

