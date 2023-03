Πανικός σε δρόμο του Λονδίνου – Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς έπειτα από καβγά

Aυτοκίνητο πέρασε ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων κατά τη διάρκεια ενός χαοτικού καβγά έξω από μια αίθουσα μπόουλινγκ στο Δυτικό Λονδίνο και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρει τον οδηγό.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε με ομάδα πεζών κατά τη διάρκεια μαζικής συμπλοκής έξω από το στενό Tenpin στο Acton του Δυτικού Λονδίνου λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες.

Είχε προηγηθεί ένας καβγάς με την εμπλοκή πολλών ατόμων. Μια ομάδα ανδρών άρχισε να κυνηγά έναν άλλον άνδρα μέσα από το πάρκινγκ. Τον χτυπούσαν με μπουνιές και του πετούσαν μπουκάλια και ό,τι άλλο έβρισκαν.



Στο βίντεο ακούγονται κραυγές καθώς το αυτοκίνητο επιτάχυνε πέφτοντας στην ομάδα που κυνηγούσε τον άνδρα. Στις εικόνες φαίνεται ένας άνθρωπος να πετάγεται πάνω από την οροφή του αυτοκινήτου πριν προσγειωθεί στην άσφαλτο.



Ένας άλλος πεζός δείχνει τραυματισμένος στο έδαφος, καθώς το αυτοκίνητο φρέναρε και έστριψε για να βγει με ταχύτητα στον δρόμο και να εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό και έχουν κάνει έκκληση στο κοινό για βοήθεια.

An erratic driver striked into pedestrians outside Tenpin Bowling Park Royal last night 😳 pic.twitter.com/VLMNzSal42

— UB1UB2 SOUTHALL (@UB1UB2) March 26, 2023