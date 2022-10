Ο Βίκτορ Όρμπαν ψάχνει στο Twitter τον Ντόναλντ Τραμπ: «Πού είναι ο καλός μου φίλος;»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν που μόλις χθες άνοιξε λογαριασμό στο Twitter, ρώτησε σήμερα για τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει αποκλειστεί από αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από την επίθεση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

«Μετά την πρώτη μου μέρα στο Twitter, μια ερώτηση μου πέρασε από το μυαλό. Πού είναι ο καλός μου φίλος Ντόναλντ Τραμπ; (@realDonaldTrump)» έγραψε σε ένα tweet συνοδευόμενο από ένα βίντεο που δείχνει ένα στιγμιότυπο της ταινίας “Pulp Fiction” με τον Τζον Τραβόλτα να εμφανίζεται μπερδεμένος.

Ο Ούγγρος υπερσυντηρητικός ηγέτης, ο οποίος χρησιμοποιεί ευρέως το Facebook το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στην Ουγγαρία, εγγράφηκε χθες στο Twitter, υποσχόμενος να «κάνει θόρυβο» εκεί.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 11, 2022