Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Ρωσία δεν έχει θέση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

“Η Ρωσία δεν έχει καμία θέση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ“, έκρινε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Ντμίτρο Κουλέμπα. «Συζήτησα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας και τη σφαγή στην Μπούτσα», ανέφερε ο κ. Κουλέμπα μέσω Twitter.

«Τόνισα ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς του ΟΗΕ για να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία και για να λογοδοτήσουν οι ρώσοι εγκληματίες πολέμου. Δεν υπάρχει καμία θέση για τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Spoke with UN Secretary General @AntonioGuterres on the current security situation and the Bucha massacre. Stressed that Ukraine will use all available UN mechanisms to collect evidence and hold Russian war criminals to account. No place for Russia on the UN Human Rights Council.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022