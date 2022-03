Ουκρανία: Το YouTube μπλοκάρει τα συνδεδεμένα με τα Russia Today και SPUTNIK κανάλια

Το YouTube μπλοκάρει τα κανάλια που είναι συνδεδεμένα με το Russia Today και το SPUTNIK σε ολόκληρη την Ευρώπη, με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανακοίνωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, μπλοκάρουμε τα κανάλια του YouTube από το Russia Today και το SPUTNIK σε ολόκληρη την Ευρώπη, με άμεση ισχύ. Τα συστήματά μας χρειάζονται λίγο χρόνο πριν να είναι πλήρως λειτουργικά. Οι ομάδες μας συνεχίζουν να επιτηρούν την κατάσταση 24 ώρες το 24ωρο για να ενεργήσουν το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η YouTube, θυγατρική της Google.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.

— Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022