Ουκρανία: Θρίλερ με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ρωσικού Στρατού – Αναφορές ότι τραυματίστηκε

Πέπλο μυστηρίου επικρατεί γύρω από την τύχη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, Βαλερί Γερασίμοφ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά ο στρατηγός τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση στο Ιζιούμ, στην ανατολική Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων, Άντον Γκεραστσένκο και ουκρανικά ΜΜΕ, ο Γερασίμοφ τραυματίστηκε στο πόδι, χωρίς όμως το τραύμα να είναι σοβαρό. O Γερασίμοφ διακομίστηκε στη Μόσχα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Ρώσος στρατηγός είχε πάει στην Ουκρανία για να επιβλέψει προσωπικά την επιχείρηση στο Ντονμπάς.

Έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική πλευρά.

⚡️We received confirmation of yesterday’s explosion in #Izium (Eastern 🇺🇦) near 🇷🇺 headquarters. It is known that 🇷🇺 Head of General Staff Gerasimov was there to lead attack on #Sloviansk.

Large number of casualties among senior 🇷🇺 officers has been confirmed.#UkraineRussianWar

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2022