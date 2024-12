Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόβσκ – Χτύπησαν και τη γενέτειρα του Ζελένσκι

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη Δευτέρα (2/12) επιθέσεις εναντίον της Νικόπολης και του Κριβί Ριχ (σ.σ. της γενέτειρας του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι), στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντιπροπετρόβσκ στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ κάνει λόγο για περισσότερα από δέκα πλήγματα στις δύο τοποθεσίες με ομοβροντία από το πυροβολικό και επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

A russian drone struck a residential building in the western Ukrainian city of Ternopil 💔 at night. 33 apartments in the building were damaged. A school located next to the building was damaged, and there are dead and wounded. pic.twitter.com/RFMc3qfx5I

