Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν στρατόπεδο στο Μικολάιφ – Φόβοι για βαρύ απολογισμό νεκρών

Φρίκη και αποτροπιασμός στην Ουκρανία όπου το ρωσικό σφυροκόπημα που άρχισε από τις 24 Φεβρουαρίου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μικολάιφ της Νότιας Ουκρανίας, δημιουργώντας φόβους για βαρύ απολογισμό νεκρών.

Το στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μικολάιφ, επλήγη από έξι ρωσικούς πυραύλους το πρωί της Παρασκευής. Καμία πληροφορία για απολογισμό θυμάτων δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάιφ Βιτάλι Κιμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι περιμένει πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικού που βρισκόταν επί τόπου, περί τους 200 νεαροί στρατιώτες βρίσκονταν στο στρατόπεδο την ώρα της επίθεσης. Δεκάδες έχουν σκοτωθεί, δήλωσε άλλος Ουκρανός στρατιώτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Συνεχίζουμε να μετράμε, αλλά είναι αδύνατον να ξέρουμε λόγω της κατάστασης των πτωμάτων», δήλωσε ένας διασώστης.

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ Ολεξάντρ Σένκεβιτς δήλωσε, σύμφωνα με τα ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης, ότι αυτή η πόλη, που αριθμούσε μισό εκατομμύριο κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βομβαρδίσθηκε από τη γειτονική της περιοχή της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Ο βομβαρδισμός γίνεται με μεγάλη ταχύτητα για να ενεργοποιηθεί το σύστημα του αντιαεροπορικού συναγερμού», δήλωσε σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Ukraïnska Pravda.

Το Μικολάιφ και η περιοχή του αποτελούν θέατρο σφοδρών συγκρούσεων και ρωσικών βομβαρδισμών. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας διότι είναι ο τελευταίος κόμβος πριν από την Οδησσό.

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #vtmnieuws pic.twitter.com/4SXvTuQ1tR

— Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022