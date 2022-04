Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις θα πολεμήσουν μέχρι τέλους στη Μαριούπολη – Παραμένουν 100.000 άνθρωποι

Τα ρωσικά στρατεύματα στο ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης «αποφάσισαν να ισοπεδώσουν την πόλη με κάθε κόστος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν την πόλη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Ντένις Σιμχάλ είπε ότι η Μαριούπολη «δεν έπεσε» παρά το τελεσίγραφο της Ρωσίας για την παράδοσή της και οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις εκεί θα «πολεμήσουν μέχρι τέλους».

Russia issued an ultimatum for the outnumbered Ukrainian soldiers who have been defending the smoldering Azovstal steelworks in Mariupol. But several hours after the deadline, there was no sign of surrender https://t.co/RnWXQp4wHo pic.twitter.com/JbgKNZvgsr

— Reuters (@Reuters) April 18, 2022