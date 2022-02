Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αποσύρουν το προσωπικό τους στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη από την Ουκρανία αμέσως, όπως αναφέρεται και σε σχετικό tweet της αμερικανικής Πρεσβείας στο Κίεβο.

«Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση των Αμερικανών εργαζομένων, που δεν είναι απαραίτητοι για τις έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες της πρεσβείας, λόγω των πληροφοριών που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μια ενίσχυση του ρωσικού στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας δείκτης μιας ενδεχόμενης σημαντικής στρατιωτικής δράσης», αναφέρει η πρεσβεία στο Κίεβο, σε μήνυμά της στο Twitter.

Την είδηση επιβεβαίωσων στο Reuters δύο διπλωματικές πηγές, εν μέσω των φόβων για μια πιθανή ρωσική εισβολή.

Ο ΟΑΣΕ δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Ο ΟΑΣΕ διεξάγει επιχειρήσεις στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μια μη στρατιωτική αποστολή επιτήρησης στις αυτοανακηρυχθείσες, με τη στήριξη της Ρωσίας, αυτονομιστικές δημοκρατίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου ο πόλεμος που ξέσπασε το 2014 προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 14.000 ανθρώπων.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022