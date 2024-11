Ουκρανία: Ο πύραυλος της Ρωσίας που έπληξε το Ντνίπρο έκανε πτήση 15 λεπτών με ταχύτητα μεγαλύτερη από Mach 11

Ο πύραυλος της Ρωσίας που έπληξε την ουκρανική πόλη Ντνίπρο την Πέμπτη, διένυσε την απόστασή του μέσα σε 15 λεπτά, αναπτύσσοντας μέγιστη ταχύτητα που ξεπερνούσε το Mach 11, σύμφωνα με ανακοίνωση της κορυφαίας υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες πως η Μόσχα έπληξε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση με ένα νέο μέσου βεληνεκούς υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο με την ονομασία «Ορέσνικ».

«Ο χρόνος πτήσης αυτού του ρωσικού πυραύλου από τη στιγμή της εκτόξευσής του στην περιφέρεια του Αστραχάν μέχρι την πρόσκρουσή του στην πόλη Ντνίπρο ήταν 15 λεπτά», ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία πληροφοριών HUR.

«Ο πύραυλος ήταν εξοπλισμένος με έξι κεφαλές: καθεμιά ήταν εξοπλισμένη με έξι υποπυρομαχικά. Η ταχύτητα στο τελικό τμήμα της διαδρομής του ήταν μεγαλύτερη από Mach 11».

The Oreshnik IRBM missile flying towards Dnipropetrovsk yesterday filmed from Kazakhstan. pic.twitter.com/aPMfWvgmcY

— MIB 63 (Truth Seeker) (@mib_63) November 22, 2024