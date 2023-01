Ουκρανία: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών από την πτώση ελικοπτέρου κοντά στο Κίεβο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, ενώ 22 διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο μετά την συντριβή ελικοπτέρου το πρωί κοντά στο Κίεβο, στην πόλη Μπρόβαρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

“Έχουμε πληροφορίες για 16 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά”, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο υφυπουργός του και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι Κουλέμπα είχε δηλώσει ότι ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες.

#Brovary. It is impossible to believe. 17 dead, including 2 children. The Minister of Internal Affairs, the First Deputy Minister and the Secretary of State died. My deepest condolences😞 📹 Brovary’s auditor pic.twitter.com/djAU1v3ya6 — Kira Rudik (@kiraincongress) January 18, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχους, εκτός των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, δέκα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον Κουλέμπα.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής αστυνομίας της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο δίκτυο Suspilné, δήλωσε επίσης ότι “πυρκαγιά ξέσπασε” την ώρα του δυστυχήματος.

Among the dead in the crash/shot down of the Eurocopter EC225 LP Super Puma helicopter in #Brovary #Kyiv the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Monastyrsky and his deputy Enin.

Accident? The whole situation is very strange. pic.twitter.com/mEBAWuf2DA — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023