Ουκρανία: Βίντεο – σοκ από κάμερα διαμερίσματος – Η στιγμή που ρωσικός πύραυλος “χτυπά” την πολυκατοικία στο Κίεβο

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα με την Ρωσία να πολιορκεί το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο, δύο πύραυλοι έπληξαν περιοχές στο Κίεβο. Σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters, ο ένας πύραυλος προσγειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ζουλιάνι ενώ ο δεύτερος “χτύπησε” μία πολυκατοικία.

Μία κάμερα σε διαμέρισμα στο εν λόγω συγκρότημα, κατέγραψε τη στιγμή που ο ρωσικός πύραυλος προκαλεί έκρηξη στην πολυκατοικία. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media κόβει την ανάσα.

Σημειώνεται ότι μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

In one room, a camera recorded the explosion. pic.twitter.com/vHd4PkT7ln

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022