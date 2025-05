Ουκρανία: Η Βουλή επικύρωσε την «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά – Τι σηματοδοτεί

Το ουκρανικό Κοινοβούλιο επικύρωσε σήμερα την «ιστορική» συμφωνία που σύναψε η ουκρανική κυβέρνηση με την Ουάσινγκτον, για προνομιακή πρόσβαση στις ΗΠΑ στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας.

Συνολικά 338 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης και κανείς κατά, δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής.

«Το ουκρανικό κοινοβούλιο επικύρωσε την ιστορική συμφωνία οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ», δήλωσε η υπουργός Γιούλια Σβιριντένκο με ανάρτηση στο X, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό το έγγραφο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να λάβει το Κίεβο νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

The Ukrainian Parliament has ratified the historic Economic Partnership Agreement between Ukraine and the United States.

This document is not merely a legal construct — it is the foundation of a new model of interaction with a key strategic partner. pic.twitter.com/pIkMG1gUVu

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) May 8, 2025