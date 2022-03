Ουκρανία: Εσθονικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού

Εσθονικό φορτηγό πλοίο , με σημαία Παναμά, βυθίστηκε στα ανοιχτά των ουκρανικών ακτών, κοντά στην Οδησσό, έπειτα από έκρηξη, σύμφωνα με το Reuters. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε σε νάρκη.

Τέσσερα μέλη του πληρώματος αγνοούνται και δύο βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο μετά την έκρηξη, σύμφωνα με τον Igor Ilves, διευθύνοντα σύμβουλο της Vista Shipping Agency με έδρα το Ταλίν.

O Ιlves είπε στο Reuters: «Το σκάφος τελικά βυθίστηκε. Δύο από τα μέλη του πληρώματος είναι σε λέμβο στη θάλασσα και τέσσερα άλλα αγνοούνται. Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή»

Reuters reports an Estonian-owned cargo ship has sunk off the Ukrainian coast near Odessa after an explosion

