Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με drones – Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυραυλικό χτύπημα σε ξενοδοχείο στην Κρίβι Ριχ

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Κίεβο, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στην περιοχή.

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας ενημέρωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι παρατηρήθηκε δραστηριότητα εχθρικών UAV, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε πως τα συστήματα αεράμυνας της χώρας επιχειρούν στην περιοχή για την αποτροπή της απειλής.

❗️”One woman died as a result of a rocket strike in Kryvyi Rih on a civil infrastructure building. Four people were injured and are already in the hospital. There may be five more people under the rubble,” – the head of the city Vilkul. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/8yHTHWCQ4u

— Гакрукс (@Gakruks1) August 26, 2024